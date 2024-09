Ispica. MpA: “Il sindaco si dimetta”

SPICA

MPA: Richiesta di Dimissioni del Sindaco Leontini e Proposte per il Futuro di Ispica

I Consiglieri Comunali Angelo Galifi e Salvatore Milana, insieme al Coordinamento Cittadino dell’MPA, ribadiscono con fermezza la richiesta di dimissioni del Sindaco di Ispica, Innocento Leontini. “ In questi quattro anni di legislatura, la sua amministrazione ha mostrato una mediocrità inaccettabile, disattendendo le priorità promesse ai cittadini – dice il Movimento per l’Autonomia – . Siamo favorevoli anche a una mozione di sfiducia, ritenendo che il progetto politico e amministrativo inizialmente prospettato sia stato snaturato. Crediamo sia necessario un breve periodo di commissariamento per fare ordine e pianificare azioni concrete, a partire da una seria lotta all’evasione fiscale e da un’analisi dettagliata dei costi per ridurre la spesa. Questi interventi sono fondamentali per redigere un bilancio credibile e stabilmente riequilibrato”.

Un esempio positivo, secondo MpA, è rappresentato dal Comune di Pachino, dove un breve commissariamento è stato utile all’Amministrazione attuale al fine di presentare un possibile bilancio in equilibrio e uscire dal dissesto.

“La nostra visione per Ispica è chiara: vogliamo rilanciare il territorio, valorizzare le risorse e promuovere attivamente il turismo. Il risanamento dei conti deve essere la nostra priorità. Francesco Cavarra, responsabile economico del Coordinamento, e il Consigliere Comunale Angelo Galifi stanno collaborando con esperti per analizzare la situazione finanziaria e sviluppare una visione chiara per il futuro.

Siamo impegnati a dialogare con i dipendenti comunali per ascoltare le loro esigenze e migliorare la loro professionalità e produttività. Inoltre, il Consigliere Salvatore Milana e il Responsabile Organizzativo Salvatore Moltisanti stanno valutando l’impatto dei contenziosi economici legati alla mancata adozione del piano regolatore, che incidono negativamente sui conti dell’ente. Nel frattempo, il settore Attività Produttive, guidato da Vincenzo Cannizzaro, sta collaborando attivamente con le imprese locali per sviluppare iniziative sinergiche.

A breve, il Movimento per l’Autonomia di Ispica aprirà la “Casa delle Idee”, uno spazio aperto a tutti i cittadini per analizzare e proporre soluzioni per la rinascita della nostra città. Stiamo lavorando anche alla strutturazione e organizzazione del Movimento e apriremo una campagna di tesseramento per amici e simpatizzanti.

In questo periodo di incertezze e polemiche, il nostro impegno è rivolto a produrre risultati tangibili. Ispica merita di uscire dal tunnel. Se i cittadini lo vorranno, noi ci saremo, pronti a mettere a disposizione la passione e le competenze del nostro gruppo per il bene della comunità”.

