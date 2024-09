Atletica. Kimell vince a Modica il 31* “Peppe Greco”

Kimutai Joseph Kimell ha vinto la 31^ edizione del Memorial “Peppe Greco”, che per la prima volta si è disputata a Modica anziché a Scicli. L’atleta africano ha percorso il dieci chilometri del tracciato si Corso Umberto in 29’31”. Al secondo posto, si è classificato l’italiano Yohanes Chiappitelli mentre terzo è. Stato Fundi Bonface Njiru. La gara si è decisa all’ultimo giro quando il vincitore ha saccati Chiappitelli con un sontuoso allungo. Tra i i partecipanti anche i gemelli Marco e Luca Coppola. Modica ha espresso tutta la sua bellezza, ed un pubblico entusiasta che non ha mancato di dare il suo incitamento agli atleti. L’edizione 2024 è stata organizzata dalla Running Modica.

