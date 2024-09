Trofeo delle Regioni, mototurismo a Monterosso Almo

Ieri il borgo Monterosso è stato meta di decine di motociclisti provenienti da ogni parte d’Italia che partecipano al Trofeo delle Regioni di Mototurismo organizzato dal Comitato Regionale FMI Sicilia.

Amicizia, condivisione e passione sono i valori che hanno portato questo evento ad essere un riferimento per gli amanti del viaggio su due ruote. Valori profondi che fino a domenica rappresenteranno le fondamenta della sesta edizione di una manifestazione con oltre 1500 partecipanti. Centinaia di moto sono arrivate ieri in Sicilia dandosi appuntamento ad Augusta accolti dal sindaco Giuseppe di Mare. Ieri si è tornati in sella per vivere momenti indimenticabili. Infatti ogni iscritto partecipa a uno dei dodici itinerari previsti ( Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi rappresentano l’itinerario n. 11) imperdibili le mete: Vizzini, Caltagirone, Canicattini, Noto, Ispica, Modica, Scicli, Litoranea ragusana, Donnafugata, Chiaramonte Gulfi e Catania. La sera un grande momento di festa: la Serata delle Regioni in cui ogni Comitato Regionale proporrà le sue specialità enogastronomiche. E’ questo uno dei momenti clou del Trofeo delle Regioni Turismo, che è l’espressione perfetta del viaggio in moto: scoperta del territorio, della sua cultura, dell’enogastronomia e desiderio di stare insieme.

