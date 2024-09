Rubata amplificazione al Comprensivo ‘Capitano Puglisi’ di Acate

Hanno rubato tutto ciò che serviva per l’amplificazione al Comprensivo ‘Capitano Puglisi’ di Acate. I ladri hanno fatto razzia di strumenti musicali e adesso per gli alunni di quell’indirizzo è un bel problema. Ma il preside non si abbatte. Solo qualche giorno fa, gli alunni, si erano esibiti con i loro docenti per la cerimonia di consegna di un defibrillatore donato alla scuola dell’infanzia di Marina di Acate. Sono bravi, attenti, puntuali, sempre pronti a spendersi per la comunità. I cittadini che fanno la differenza, non quelli di domani, quelli di oggi.

Salva