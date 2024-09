Pozzallo prepara la festa in onore della Patrona Madonna del Rosario

“Ci prepariamo a vivere la festa in onore della Madonna del Rosario, titolo molto significativo che ci dice come la preghiera non è tutto ma tutto inizia dalla preghiera. Lasciamoci provocare da quel fermento positivo del Vangelo, dagli esempi di grande generosità e di servizio presenti nel nostro quotidiano. Se Maria è la nostra compagna di cammino dobbiamo iniziare a scoprire la bellezza dei fratelli che Dio ci pone accanto maturando uno sguardo purificato che sa vedere l’inedito e il positivo di chi è impegnato con me in questa affascinante avventura che è la vita cristiana. Gareggiamo ad una stima vicendevole, proviamo ad investire tutto su quel Signore della vita che ci invita a prendere il largo e a vincere quelle microprospettive che ci lasciano morire nelle logiche da cortile per investire tutto nella debolezza dell’amore”. Sono don Salvo Bella e i vicari parrocchiali, don Fulvio Moltisanti e don Paolo Catinello, i sacerdoti della chiesa Madre della Madonna del Rosario di Pozzallo, patrona della città, a dirlo nel messaggio ai fedeli in vista dell’avvio dei festeggiamenti che prenderanno il via da domani, domenica 29 settembre, e che andranno avanti sino al 7 ottobre. Alle 17, domani appunto, ci sarà l’inaugurazione della pesca di beneficenza presso i locali parrocchiali. Alle 18,30 la recita del Rosario, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Manlio Savarino con rito di ingresso dei nuovi portatori. A seguire la discesa del simulacro della Madonna del Rosario. Lunedì alle 18,30 la recita del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica animata dalla comunità parrocchiale di San Paolo apostolo. Martedì 1° ottobre, alle 18,30, la recita del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica animata dalla comunità parrocchiale di Santa Maria di Portosalvo. Alle 20,30 l’adorazione eucaristica carismatica diocesana animata dai gruppi del Rinnovamento nello Spirito santo. Mercoledì, invece, dopo la recita del Santo Rosario delle 18,30, alle 19 la celebrazione eucaristica animata dalla comunità parrocchiale di San Giovanni Battista e alle 20 la tavola rotonda sul tema “Edificare l’umano”. A sostenere la comunicazione esterna dei festeggiamenti Confcommercio sezionale con il presidente cittadino Gianluca Manenti.

