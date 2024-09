Calcio, la FC Vittoria ASD tessera l’attaccante David Gueye

La FC Vittoria ASD tessera David Gueye, talentuoso attaccante francese proveniente da Marsiglia, che andrà a rinforzare la rosa della squadra per la stagione in corso.

Carriera e successi

Gueye, nato e cresciuto a Marsiglia, ha mosso i primi passi nel calcio professionistico nelle giovanili dell’Olympique Marsiglia fino all’età di 17 anni. Dopo la sua esperienza nel settore giovanile del club francese, ha intrapreso la sua carriera in Italia, giocando per diverse squadre del sud.

In Calabria, ha vestito le maglie di Corigliano, Morrone e Locri, per poi trasferirsi in Sardegna al Muravera, dove ha ottenuto una storica promozione vincendo i playoff.

Negli ultimi tre anni, David ha giocato in Sicilia, lasciando un segno importante nel Canicattì, con cui ha vinto il campionato e ottenuto la promozione in Serie D. Nella scorsa stagione, ha militato nella Nissa, dove ha nuovamente dimostrato il suo valore, contribuendo alla vittoria del campionato.

Con l’arrivo di Gueye, il FC Vittoria ASD si assicura un giocatore di grande esperienza, abituato a lottare per traguardi importanti. Il club è convinto che il suo contributo sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali e consolidare la squadra tra le migliori della categoria

