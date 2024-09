L’Onorevole Abbate ospite del G7 di Siracusa

L’Onorevole Ignazio Abbate è stato ospite ieri dei padiglioni che ospitano in questi giorni il G7 dell’Agricoltura, in corso di svolgimento a Siracusa. L’esponente della DC ha avuto vari incontri istituzionali anche in previsione del 2025 quando la Regione Sicilia sarà prima in Italia a ricevere il prestigioso riconoscimento assegnato dall’International institute of gastronomy, culture, arts and tourism (Igcat). L’On.Abbate si è soffermato nello spazio dedicato al Cioccolato di Modica dove è stata anche l’occasione per presentare la prossima edizione della popolare kermesse ChocoModica insieme al Direttore Scivoletto e al Presidente Peluso: “E’ sempre un motivo di grande orgoglio per me – commenta il parlamentare – vedere il marchio del nostro cioccolato in palcoscenici così importanti. Penso sempre al momento in cui tutto è partito durante il mio primo mandato da Sindaco. Scegliemmo, contro il parere di molti, di percorrere questa strada che si annunciava lunga e piena di difficoltà. Non ci siamo però mai arresi fino alla conquista del marchio IGP, primo in Sicilia. Il cioccolato è un tipo di prodotto che veicola in tutto il mondo il nome del luogo di produzione. I turisti arrivano a Modica attratti dal cioccolato per poi venire conquistati da tutto il resto. Ed è questa, a mio giudizio, la strada da perseguire anche per tanti altri prodotti di eccellenza siciliani che permetterebbero la una scoperta del territorio più capillare. Il 2025 deve essere, a tal proposito, l’anno della svolta. Milioni di turisti arriveranno da tutta Europa per assaggiare i prodotti della nostra gastronomia che è unica al Mondo grazie alla tradizione millenaria che ha fuso gli elementi delle culture che si sono alternate nella nostra terra. La provincia di Ragusa sarà una tappa fondamentale di questo tour gastronomico con tanti prodotti di eccellenza come il cioccolato, il formaggio, il vino, l’olio e l’ortofrutta. Oltre naturalmente alle carni dove la provincia iblea è leader in Italia da anni. Noi, in qualità di rappresentanti istituzionali, ci faremo trovare pronti all’appuntamento”.

