Versa benzina su un operaio e gli dà fuoco. Arrestato

Getta benzina su un operaio di 35 anni causandogli ustioni di secondo e terzo grado. L’uomo è stato ricoverato al Cannizzaro di Catania al centro grandi ustioni. Il malcapitato, dopo che ha tentato di bloccare l’aggressore che stava provando a cospargere di benzina il titolare di una ditta per la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di Marina di Ragusa, dal quale avrebbe preteso il pagamento di una somma che non gli sarebbe stata riconosciuta. Non riuscendo ad ottenere quanto preteso, visto che il titolare della ditta l’ha mandato via, l’aggressore, un pregiudicato in prova ai servizi sociali a Gela, è ritornato sul posto con due bottiglie di benzina, con l’intento di dare fuoco all’azienda. Un operaio lo ha affrontato cercando di farlo desistere, ma l’uomo, per tutta risposta, gli ha versato il liquido addosso e gli ha dato fuoco. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della ditta, ed è bastato alla polizia per arrestare il cinquantaduenne. L’operaio, per quanto si è saputo dai sanitari, non sarebbe in pericolo di vita.

