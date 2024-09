Pozzallo. Gli studenti di Raganzino trasferiti alla Palamentano

Alla presenza della Dirigente Scolastica, Consoli, del Prof. La Rocca, del RUP Geom. Donzello, si è svolta un’assemblea con i genitori degli alunni frequentanti il plesso scolastico di Raganzino.

Purtroppo, a causa dei lavori di mitigazione ambientale, un canalone dovrà essere realizzato nel cortile antistante il plesso e, successivamente, continueranno nella zona dell’adiacente via Cattaneo.

Per evitare i fastidiosi rumori che confliggono con il normale svolgimento delle elezioni, si è stabilito di trasferire tutte le classi nel plesso di Parlamentano.

Le operazioni di trasferimento inizieranno il prossimo 5 ottobre e proseguiranno fino alla giornata al 7 ottobre.

La settimana prossima i lavori saranno sospesi e le elezioni si svolgeranno normalmente nel plesso di Raganzino.

Gli alunni rientreranno in classe, nel plesso di Parlamentano, l’8 ottobre 2024.

Il sindaco Roberto Ammatuna ha ringraziato tutti soprattutto a i genitori “per la grande collaborazione ricevuta nell’interesse esclusivo degli alunni e dell’intera città di Pozzallo”.

Salva