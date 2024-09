La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS passa anche dalla provincia di Ragusa

Un evento astronomico unico che non si vedeva da 80 mila anni ed è stato visibile anche dalla provincia di Ragusa. Si tratta della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, soprannominata la cometa del secolo, che ha offerto uno spettacolo irripetibile e visibile ad occhio nudo.

Con un nucleo compreso tra 6 e 15 chilometri di diametro, questa cometa è più luminosa di altre comete osservate nei mesi e negli anni scorsi. E ponendosi tra il Sole e la Terra, durante la sua traiettoria, potrebbe sperimentare una “diffusione in avanti” della luce solare. Intensificandone ancora di più la brillantezza.

La cometa C/2023 A3 è stata scoperta nel gennaio 2023 dall’Osservatorio Tsuchinshan in Cina e proviene dalla nube di Oort. “Una cometa unica si è avvicinata alla Terra e sarà probabilmente l’oggetto più luminoso del 21° secolo”, hanno detto gli esperti dell’UNAM in Messico.

A scattare la fotografia e a postarla sul proprio profilo Facebook è stata la ragusana Marcella Giulia Pace, astrofotografa, con un curriculum di fotografie davvero rilevante, alcune delle quali visibili sulle principali riviste di astronomia internazionale.

“La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, scoperta il 22 febbraio 2023, è ora visibile anche alle nostre latitudini della Sicilia sud-orientale – ha detto la Pace – In questi giorni, è possibile tentare di osservarla con un binocolo e fotografarla, puntando in direzione est. Attualmente, la cometa sorge a circa 97° (a est) intorno alle 5:35 del mattino, con il picco di visibilità tra le 5:50 e le 6:10, prima che svanisca nel chiarore crescente del cielo. Ogni giorno, la cometa sorgerà sempre più vicina al Sole, rendendosi non più visibile a partire dal 6 ottobre. Se non ridurrà la luminosità, la cometa tornerà visibile poco dopo il tramonto a partire dal 14 ottobre, in orari più favorevoli per l’osservazione, forse anche qualche giorno prima se ci si accontenta di vederne la coda e non il nucleo”.

Salva