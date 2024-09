Ispica. Clima ostile e sospetto alla base delle dimissioni del vice sindaco

Le dimissione del vice sindaco di Ispica, Pippo Barone, hanno natura politica e non strettamente personale. In particolare ad un clima politico che, negli ultimi tempi, sarebbe diventato sempre più complesso e teso, rendendo impossibile lo svolgimento sereno delle funzioni amministrativa dell’acqua assessore al Bilancio. “Nonostante il mio impegno costante e la mia dedizione nell’assumere un ruolo così rilevante per l’amministrazione – spiega l’interessato – offrendo costante supporto e collaborazione anche nelle difficoltà strutturali dell’Ufficio di Ragioneria, la situazione politica attuale ha generato tensioni che ostacolano la serenità indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi comuni” . Tensioni, dunque, che avrebbe compromesso un ambiente di lavoro equilibrato, “ma stanno incidendo negativamente sul mio stato mentale, rendendo insostenibile la prosecuzione del mio incarico”.

I continui attacchi personali e il clima di sospetto e ostilità che si è man mano consolidato hanno avuto un impatto significativo non solo sulla risaputa capacità di operare da parte di Pippo Barone con la necessaria lucidità, “ma anche sulla mia salute personale e, inevitabilmente, sul benessere della mia famiglia”.

