Libri. “Senza preavviso….” si presenta a Modica

Sabato 5 ottobre, alle 18, al Chiostro di Palazzo San Domenico a Modica, appuntamento di pregio per la presentazione del libro “Senza preavviso, una storia veneziana” di Michela Alliata, edito Mimesis/Narrativa Melodoro. Costretto al prepensionamento, un bancario veneziano si sente trascinato verso “un abisso mai immaginato se non per gli altri“. Il romanzo, caratterizzato da numerosi colpi di scena, affronta il rimpianto delle occasioni mancate, del tempo sprecato ma anche il difficile mestiere di essere genitori e temi quotidiani come l’amicizia e il ruolo del fato. Il caso appunto; il destino, la coincidenza, la combinazione degli eventi. Ed è proprio il ‘caso’ l’asse del racconto di quella fase della vita dove si tirano le somme ma che, improvvisamente, riserva trasformazioni e momenti di grande felicità. Un libro coinvolgente, attento alle psicologie dei personaggi, di stile limpido, che esplora con leggerezza temi di grande attualità.

Michela Alliata è docente di letteratura inglese presso l’università Ca’ Foscari di Venezia. Ha scritto sul romanzo dell’Ottocento e contemporaneo, la poesia modernista, la fotografia, il cinema e la narrazione del trauma. Ha curato diversi volumi sul fantastico e tradotto Green Tea di Joseph Sheridan Le Fanu. Nel 2012 è uscito il suo primo romanzo: Come pelle di bambù

Dopo i saluti di Margherita Sammito, presidente del Movimento Azzurro, eco sezione Cava Ispica, la serata sarà introdotta dal professore Franco Pitino. Subito dopo la presentazione, le conclusioni con gli interventi della sindaca di Modica, Maria Monisteri e della presidente del Consiglio comunale, Maria Cristina Minardo.

Durante l’evento, saranno letti passi del romanzo da Cecilia Pitino, Andrea Tomasello e Laura Giurdanella, con interventi musicali dell’Ensemble d’Archi del liceo musicale ‘Giovanni Verga’ di Modica, coordinati dalla professoressa Loredana Vernuccio

