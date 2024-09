L’esperto Santo Privitera torna al Vittoria Calcio

Santo Privitera, che a distanza di oltre 10 anni, torna a vestire la maglia del Vittoria Calcio. Un graditissimo ritorno per il forte e carismatico calciatore, che ha alle spalle una carriera lunga e costellata di successi, grazie alla sua grande esperienza e dedizione sul campo.

Privitera ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Messina, per poi calcare i campi della Serie D indossando le maglie di numerose squadre, tra cui Milazzo, Comiso (per due stagioni), Vittoria, Modica, Capo d’Orlando, Canicattì, Nissa, Siracusa. Nel campionato di Eccellenza, ha saputo distinguersi vincendo il campionato con squadre prestigiose come Leonzio, Capo d’Orlando, Canicattì, Giarre, Paternò, Siracusa, Nissa, Scordia e Acireale.

Privitera si è espresso con entusiasmo per questo ritorno:

“Sono felice di tornare a Vittoria, una piazza a cui sono legato da ricordi bellissimi. Spero di poter contribuire con la mia esperienza e dare il massimo per questa maglia, che ha un posto speciale nel mio cuore.”

Anche il sodalizio del FC Vittoria ASD ha commentato il ritorno del giocatore:

“Santo Privitera è un calciatore di grandissima esperienza e un uomo di grande carattere. Il suo ritorno rappresenta un segnale importante per tutta la squadra e per la città di Vittoria. Siamo convinti che il suo contributo sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi stagionali.”

Con questo importante rinforzo, il FC Vittoria si prepara ad affrontare la stagione con rinnovata fiducia e ambizione

