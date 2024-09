All’Agenzia dell’Entrate..nonostante la prenotazione”. Riceviamo

Egregio direttore,

con la presente intento rappresentare ciò che è accaduto stamattina all’Agenzie delle Entrate di Modica dove mi ero prenotato per potere parlare con un dirigente. Alle 9,15 mi sono presentato presso la sede che si trova al Polo Commerciale e mi sono rivolto da un dipendente che, apparentemente, fungeva da front office. Gli ho detto che avevo una prenotazione e dopo avergli spiegato la problematica mi ha detto di attendere. Si è allontanato e poco dopo è tornato che al momento la mia situazione era rimandata per mancanza di fondi. Ho reiterato la richiesta per parlare con il funzionario ma non c’è stato verso. Ho ribadito più volte che avevo una chiara prenotazione e avevo necessità di chiarimenti proprio con funzionario. Tutto ciò mi è stato categoricamente negato. Solo perchè ero atteso per una visita specialistica in ospedale ho desistito dal chiamare il 112.

Lettera firmata

