Ispica. L’Assod spegne 25 candeline e organizza cena evento

Il 18 ottobre presso Villa Principe di Belmonte ad Ispica in occasione dei 25 anni di Fondazione dell’Assod Onlus di Ispica, associazione servizio civile e sostegno disabili, si terrà una cena sociale denominata “Chef per una sera” che vedrà coinvolti i ragazzi con disabilità, le famiglie, gli operatori volontari, le istituzioni, per raccontare insieme questo lungo percorso iniziato nel 1999.

“Abbiamo pensato di festeggiare in un modo significativo questo importante traguardo raggiunto-ha dichiarato il Presidente nonché fondatore dell’ ASSOD Paolo Santoro- mettendo come sempre al centro i nostri ragazzi che saranno protagonisti della serata mettendo a frutto le esperienze acquisite nel laboratorio di cucina svolto nella casa del volontariato in piazza dallo chef Salvatore Molè, impegnato con il suo lavoro da oltre due anni nelle cucine di Villa Principe di Belmonte, e che ha visto coinvolti circa dieci ragazzi con disabilità. Una serata in cui ripercorreremo seppur brevemente questi 25 anni di attività a servizio del territorio insieme a coloro che ci hanno sostenuto e che speriamo continueranno a farlo anche in futuro con l’obiettivo di festeggiare altri importanti traguardi”

Salva