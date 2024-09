5° Anniversario Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro

Il 28 e 29 settembre 2019, presso la Chiesa Capitolare del Sacro Cuore in Monreale, aveva luogo la solenne cerimonia per l’installazione del Gran Baliato di Sicilia, presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale e Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, alla presenza del Gran Maestro Emerito dell’Ordine, S.E. Don Francisco de Paula de Borbòn y Escasany, 5° Duca di Siviglia e Grande di Spagna, del Gran Cancelliere e del Gran Maresciallo dell’Ordine, momento di definitivo approdo della Delegazione dell’Ordine istituita a Monreale qualche anno prima dal compianto 49° Gran Maestro S.E. Don Carlos Gereda de Borbòn, Marchese di Almazàn. Alla cerimonia partecipavano 30 postulanti, con le rispettive famiglie, che si apprestavano a divenire membri dell’Ordine, tra i quali il Molto Reverendo Archimandrita Chihade Abboud, Apocrisario di Sua Beatitudine il Patriarca Melkita Youssef Absi presso la Santa Sede e Rettore della Basilica di Santa Maria in Cosmedin, Archimandrita che era presente anche nella veste di rappresentante del Patriarca Melkita d’Antiochia, Protettore dell’Ordine, il Commendatore della Gran Commenda del Castello di Malta ed il Gran Priore d’Italia, giurisdizione, quest’ultima, alla quale fino a quel momento era appartenuta la Sicilia che, da quel momento, diventava del tutto autonoma. L’indomani un solenne pontificale celebrato nel Duomo di Monreale dal Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine segnava il momento conclusivo dell’evento e consegnava alla storia l’avvenuto rientro in Sicilia di uno degli Ordine laicali più antichi della cristianità.

