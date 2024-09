Monterosso Almo. Calorosa accoglienza per il nuovo parroco, Don Mascali

Grande accoglienza domenica pomeriggio in piazza Rimembranza del nuovo parroco del borgo Monterosso don Innocenzo Mascali . Centinaia di persone , anche fedeli di Comiso e di Vittoria, e la presenza delle autorità ecclesiastiche e militari erano ad attenderlo per dare il benvenuto al nuovo arciprete.

Tra due ali di folla e preceduta dalla banda musicale ci si è trasferiti subito dopo nella chiesa di San Giovanni . Ad attenderlo c’era il primo cittadino Salvatore Pagano che ha indirizzato un caloroso saluto di accoglienza . E’ seguito poi il saluto di un rappresentante della Comunità. L’arciprete Mascali ha ringraziato tutti i presenti per l’accoglienza ricevuta.

Alle 19,30 in Chiesa Madre , piena in ogni ordine di posto,

si è svolta una solenne celebrazione eucaristica che ha segnato l’avvio del

ministero di arciprete – parroco nella comunità cristiana di Monterosso Almo.

Nelle foto alcuni momenti della calorosa accoglienza di don Innocenzo Mascali a Monterosso Almo.

