Eccellenza. Il primo derby in Coppa Italia, agli ottavi Modica e Vittoria

Tutto pronto per la prima grande sfida nel derby ragusano di Eccellenza. Il primo incontro tra il Modica Calcio, di Mattia Pitino e Danilo Radenza, e il Vittoria arriva agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Una gara importante per tutto l’ambiente e per inseguire questo trofeo, considerato mai banale e mai snobbato dalla società rossoblu che bene vuol figurare anche in questa stagione puntando ad un cammino lungo e importante. Già agli ottavi si presenta una delle sfide più impegnative, mettendo di fronte due grandi compagini che presentano in rosa un mix di giovani e di esperti pronti a darsi battaglia, con Pasquale Ferrara che sarà impegnato a mettere in campo la miglior formazione tra cui l’ex Pettinato.

“Stiamo vivendo grandi emozioni perchè queste partite sono uniche – dichiara mister Pasquale Ferrara – Io in carriera ho vinto due volte questo torneo e so quanto sia difficile. Spero i tifosi possano spingerci a dare il massimo, sappiamo che per loro è una gara importante anche per il blasone della squadra che ci troveremo di fronte. Loro sono il nostro dodicesimo e lo dico con tutta la sincerità perchè quello di Modica è un gruppo ben organizzato e il calore che emana te lo fa sentire in modo importante. Domani scenderemo in campo nel migliore dei modi, capirò meglio domani chi può scendere in campo e chi no, per me, lo dico sempre, la carta d’identità non è importante e quindi potrebbero giocare anche alcuni Under in più. Ci aspetta una gara difficile anche se giocata in casa, dobbiamo mettere le basi in vista del ritorno contro una formazione che si porta dietro uno zoccolo duro importante tra giocatori e tecnico, daremo il massimo e spero di acquisire altrettanto”

Di seguito l’elenco dei convocati per la partita contro il Vittoria presso lo Stadio “Vincenzo Barone” di Modica, Mercoledì 25 Settembre alle 15:30:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Denaro, Mallia, Mollica, Pettinato, Rallo, Rossi.

Centrocampisti: Incatasciato, Kondila, Maimone, Messina, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Idoyaga, Margaritini, Success, Susino, Vitelli

