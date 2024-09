Atene. Nuovo tributo letterario. con Copertina d’Arte di Cicero Guido

È del pittore modicano, Guido Cicero la copertina dell’ultimo libro della Scrittrice Sofia Skleida, pubblicato in Grecia in memoria della straordinaria filologa Angel Mergianou. In copertina, come si diceva, una magnifica opera del rinomato artista Cicero Guido. Questo volume, arricchito dai racconti poetici che celebrano la bellezza e la storia dei villaggi ellenofoni della Bassa Italia, rende omaggio alla vita e al lavoro di Mergianou, che ha dedicato la sua carriera alla salvaguardia della cultura e delle tradizioni linguistiche greche dell’Italia meridionale.

L’opera di Cicer, scelta per il frontespizio del libro, riflette perfettamente l’essenza del progetto: una fusione di tradizione e spirito artistico che incarna l’anima. Attraverso i colori vibranti e le forme delicate, l’artista riesce a catturare l’intima bellezza di una cultura ricca e secolare, rendendo omaggio sia alla memoria di Mergianou sia al patrimonio culturale che lei stessa ha contribuito a preservare.

In questo libro, letteratura e arte si incontrano per raccontare una storia di passione e dedizione verso la salvaguardia di un tesoro culturale inestimabile.

Salva