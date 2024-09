È prevista per domani l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca Agricola Popolare di Ragusa, in cui si dovrà discutere dell’approvazione del progetto di fusione con la Banca Popolare Sant’Angelo, così da potere estendere e rafforzare il modello Ragusa in tutta la Sicilia. Dunque, già da domani la Banca Agricola Popolare di Ragusa, potrebbe cambiare il none in BAPS – Banca Agricola Popolare di Sicilia.

Salva