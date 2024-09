Anche a Ragusa la Settimana europea della mobilità

“Il tema della mobilità – afferma l’assessore Giovanni Gurrieri – è fondamentale per lo sviluppo di Ragusa e in generale delle nuove dimensioni urbane. Come ho avuto modo di approfondire nel corso del Forum della Mobilità 2024 di Roma, dove si studia la costruzione di servizi che partano dall’utenza e che quindi vengono meglio recepiti, una chiave di questo sviluppo sta nel principio della condivisione, di spazi e di mezzi.

Per questo motivo, nell’anno in cui la nostra città ha vissuto l’aggiornamento del Pums e un nuovo servizio di trasporto pubblico, anche a Ragusa celebriamo le Giornate Europee della Mobilità guardando ai servizi di sharing con la collaborazione di Elerent, operatore di monopattini elettrici ed ebike attivo nella nostra provincia”.

Di seguito le iniziative proposte:

– Giovedì 19 Settembre: giornata dedicata al free mobility con sblocchi illimitati per tutta la giornata sui noleggi.

– Venerdì 20 settembre: giornata dedicata al bike to work con 10 minuti di corsa gratuita per tutti gli utenti inserendo il codice BIKETOWORK nella sezione Voucher.

– Fino a domenica 22 settembre disponibile il pass SEM, con 20 sblocchi e 180 minuti a un costo ridotto.

