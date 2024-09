Pedalino(Comiso). Tutto pronto per la Sagra della vendemmia

Il momento più atteso è arrivato. Per vivere le emozioni di uno dei periodi dell’anno che perpetua tradizioni antiche. La Sagra della vendemmia torna a Pedalino e festeggia la 36esima edizione con una ricca serie di appuntamenti che, dal 27 al 29 settembre, faranno della frazione di Comiso uno dei punti di riferimento di questa speciale manifestazione. Promossa dalla Csc polisportiva Pedalino in stretta collaborazione con il Comune di Comiso, la kermesse, nel corso degli anni, è andata ampliandosi sempre più, sino a conquistare spazi sempre nuovi e fino a diventare, oggi, l’unico punto di riferimento per la vendemmia in provincia di Ragusa con riferimento all’intrattenimento e allo sviluppo delle tradizioni culturali. La manifestazione gode dell’appoggio della Regione, dell’Ars, del Libero consorzio comunale di Ragusa oltre che dell’Avis, della Bapr e della Pro Loco casmenea unitamente a numerosi sponsor privati di tutta la provincia iblea, senza dimenticare il supporto della parrocchia Maria Santissima del Rosario. “Siamo orgogliosi di avere avviato la programmazione di questo nuovo appuntamento su tre giornate – dice Gaetano Scollo, presidente della polisportiva – ancora una volta l’intero staff dei collaboratori si è mobilitato per riuscire a organizzare tutto nei minimi particolari. Abbiamo, infatti, allestito un programma di sicuro interesse che è già possibile consultare sui nostri social e che tratteremo più in dettaglio nelle prossime giornate. Siamo convinti di avere le carte in regole affinché questa possa diventare un’edizione da ricordare e proiettarci sempre più verso il futuro. Soltanto attraverso un’azione sinergica con le istituzioni, è stato possibile portare avanti questo percorso che auspichiamo possa richiamare più gente degli scorsi anni. Siamo molto entusiasti e già al lavoro da molti giorni per fare in modo che tutto riesca alla perfezione. Non resta altro da fare, quindi, se non invitarvi a essere presenti nel corso della tre giornate”. Il primo appuntamento già venerdì 27 settembre alle 19,30. I dettagli delle varie iniziative saranno resi noti nelle prossime ore.

