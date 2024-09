Lunghe code sulla statale Ragusa Modica a causa di lavori di scerbatura dell’Anas

Da alcuni giorni (troppi a dire il vero) si formano lunghe code di veicoli sulla statale Ragusa Modica, nei pressi del ponte Costanzo. La causa? la presenza di semafori per regolare la circolazione veicolare a senso unico alternato al fine di garantire la sicurezza degli operai che stanno procedendo alla scerbatura dei cigli stradali, per conto dell’Anas. Molti automobilisti, spesso inviperiti per le lunghe attese, si sono chiesti e lo hanno chiesto anche alla nostra redazione, se non sarebbe stato meglio potenziare il servizio, magari con qualche operaio in più, visto l’importanza dell’arteria in una parte nevralgica della città. Il disagio a cui sono costretti gli automobilisti è fin troppo evidente, ma inevitabile, dal momento che le erbacce la stavano facendo da padrone nella sede stradale, con possibile pericolo per quanti percorrono quotidianamente la trafficata arteria. Ci hanno comunque assicurato che i lavori di scerbatura dovrebbero terminare a breve. Sarebbe opportuno, in altre prossime occasioni, valutare meglio l’impiego di risorse per evitare quanto successo in questi giorni, per evitare di fare alterare gli automobilisti.

