Continuano gli impegni culturali del poeta modicano Pippo Puma nella metropoli milanese.

Il 26 settembre sarà presente presso lo Spazio SEICENTRO di Milano ad una manifestazione dedicata alla poetessa dei Navigli, Alda Merini.

L’evento è organizzato dai poeti del Rinascimento poetico e da Ave Comin, studiosa ed esperta di Alda Merini, ed ha per titolo “Ho bisogno di poesia: vita e versi di Alda Merini”.

L’appuntamento è per le 18.30, in Piazza Berlinguer, Via Savona, 99.

Salva