Comiso. Giura il nuovo Assessore ai tributi Paternò

Ha giurato ufficialmente il nuovo Assessore ai tributi, tasse e bilanci del comune di Comiso, Antonello Paternò. “Un esimio professionista che darà un ottimo contributo”. A dichiararlo è il sindaco, Maria Rita Schembari.

“ Dopo l’assessore Arezzo, che mi sento di ringraziare a nome mio e della Giunta per il lavoro svolto, saluto il nuovo assessore, il dott. Antonello Paternò, stimato professionista commercialista, per aver accettato l’incarico, assumendosi l’onere di ricoprire un ruolo importante – dichiara il sindaco-. Rivolgo a lui tutta la stima nella consapevolezza che saprà, in maniera encomiabile, proseguire il corso già avviato. Non vi è stato alcun rimpasto di deleghe, – conclude il primo Cittadino – rispetto a quelle assegnate subito dopo la riconferma elettorale del maggio 2023”.

“ Ringrazio il sindaco – ha aggiunto il neo assessore – e l’intera Giunta, per la fiducia accordatami, e per l’attestato di stima, sperando che sia ben riposta. Il mio compito sarà quello di proseguire nel solco delle linee dell’amministrazione e secondo i programmi presentati sin dall’inizio che cercherò di portare avanti nell’interesse dell’amministrazione e della città”.

