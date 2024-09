Lo sport vince sempre. Dentro e fuori dal campo.

La società Leonzio 1909 ha ringraziato ufficialmente con un post il Modica Calcio “per il comportamento corretto e sportivo manifestato durante tutta la durata della gara ed in particolar modo per aver lasciato in ordine e pulito lo spogliatoio ospiti dello stadio Angelino Nobile. Auguriamo al Modica Calcio un sereno proseguo del campionato”.

Salva