Atletica. A Catania sugli scudi “Il Castello Città di Modica”

Si sono svolti a Catania lo scorso fine settimana i Campionati Regionali Individuali Master della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La Società “Il Castello Città di Modica” ha partecipato ottenendo ottimi risultati,. Ha conquistato il titolo regionale di categoria Enzo Di Raimondo, medaglia d’oro, sulla distanza dei 5000m; secondo posto di categoria per Luigi Rizza, all’esordio, dopo un passato da promessa del mezzofondo.

Meritano una citazione particolare Nino Cerruto nei 200m, secondo posto di categoria(anche per lui un ritorno alle gare) e Rosario Denaro che, sulla distanza dei 5000m, ha dovuto ritirarsi per un problema fisico, mentre conduceva la gara nella sua categoria.

Ottima, come al solito, la prestazione di Giovanni Di Raimondo sulla distanza di 800m che, sfiorando il podio, ha guadagnato la medaglia d’argento.

Il Presidente-allenatore Carlo Adamo, si è cimentato in due specialità, il Lancio del Giavellotto, aggiudicandosi la medaglia d’argento, e del disco, guadagnando un bronzo.

Il quartetto, composto, nell’ordine, da Nino Cerruto, Giovanni Di Raimondo, Luigi Rizza e Rosario Denaro, nella staffetta 4x400m, ha conquistato il titolo Regionale di Categoria,

Adamo, molto soddisfatto, ha dichiarato: “ i ragazzi hanno dato il massimo, gli anziani si sono confermati, e i nuovi iscritti sono stati superlativi, conquistando due titoli regionali nei 5000m e nella staffetta. Non hanno partecipato alla manifestazione perchè impegnati nella preparazione del trofeo “Corri Augusta” del 6 Ottobre, Campionato Regionale Individuale sui 10km, Arena Giuseppe, Carmelo Cerruto, Marco Giannì e Gianfranco Di Tommasi”.

