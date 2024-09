Un Albo Comunale dei Giovani Talenti: la proposta di GN e FdI Ragusa

“Uno dei punti fondamentali del nostro programma elettorale – dichiarano Simone Diquattro, vicecoordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, e Andrea Manenti, presidente cittadino di Gioventù Nazionale – era valorizzare al meglio i giovani talenti emergenti del nostro territorio.”

“Per questo motivo – proseguono – tramite il nostro consigliere comunale Rocco Bitetti, abbiamo protocollato la proposta di istituire un Albo Comunale dei Giovani Talenti, in cui musicisti, DJ, cantanti, ballerini e, più in generale, artisti emergenti possano candidarsi per partecipare a eventi cittadini di piccola e media grandezza.”

“Grazie a questo strumento, i giovani avrebbero l’opportunità di esprimere il loro talento all’interno della propria città, ottenendo visibilità grazie alla promozione da parte del Comune. Allo stesso tempo, l’amministrazione comunale potrebbe attingere dall’albo, ottenendo significativi risparmi sui costi degli eventi, poiché la visibilità rappresenterebbe una forma di compenso parziale per gli artisti.”

“Ci auguriamo – concludono – che proposte di questo genere vengano accolte senza pregiudizi, poiché l’obiettivo è esclusivamente quello di valorizzare i giovani e offrire loro nuove opportunità

