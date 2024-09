L’Aic in visita al Ragusa Calcio

Ieri pomeriggio prima del consueto allenamento settimanale, ha fatto visita al Ragusa Calcio l’AIC (Associazione Italiana Calciatori), ovvero l’organizzazione che tutela ed assiste i calciatori professionisti e dilettanti, con l’obiettivo di aiutare e difendere la figura del calciatore.

Il Ragusa Calcio ringrazia l’AIC, in particolare il Coordinatore Dipartimento Dilettanti Antonio Trovato e del Collaboratore Regionale Alessandro Bonaffini, entrambi ex calciatori del Ragusa in serie D, anno 2000.

“Come ogni anno, hanno fatto visita i collaboratori AIC, un momento molto importante e di conoscenza del regolamento etico e contrattuale di ogni giocatore- ha affermato il Responsabile Area Tecnica Gaetano Iossa- “E’ stato un piacere incontrare il Coordinatore Dipartimento Dilettanti Antonio Trovato, mio fraterno amico. Momenti come questi sono essenziali per dare la giusta direzione al giocatore in merito a molti aspetti che riguardano il loro percorso calcistico

