Incentivi all’occupazione: ecco le date del “click day”

Nell’ambito degli incentivi all’occupazione e al sostegno all’inserimento lavorativo, il Direttore Generale dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, Dott.Ettore Foti, ha emanato oggi l’avviso rivolto alle imprese che vogliono partecipare al bando relativo allo stanziamento di oltre 40 milioni di euro (28.071.771,00 relativi al FSE+ e 12.030.759,00 contributo nazionale e regionale) per incentivare l’occupazione in Sicilia. La somma, come era stato già annunciato, sarà ripartita con procedura a sportello fino ad esaurimento delle risorse. Per la convalida delle istanze, al fine di formare la graduatoria a sportello in base alla data e all’orario di caricamento della domanda, è disposta l’apertura della finestra temporale dal 18 ottobre 2024 dalle ore 09:00 fino al 25 ottobre 2024 alle ore 23:59. L’On.Ignazio Abbate che negli ultimi mesi ha seguito direttamente insieme all’Assessore Nuccia Albano e al Dirigente Foti questo importante provvedimento atteso da mesi, così commenta: “Un provvedimento che si va a sommare al precedente da 50 milioni già programmato dalla Regione ad inizio anno dall’Assessorato alle Attività Produttive. Parliamo di cifre molto importanti che porteranno sicuramente una ventata di positività circa il livello occupazionale dei siciliani. Così come avevo già fatto lo scorso mese di agosto quando fu pubblicato il bando, invito tutte le aziende del nostro territorio ibleo a farsi trovare pronte per la data del 18 ottobre perché, essendo una procedura a sportello che coinvolgerà centinaia di aziende, è fondamentale in questi casi la velocità di inserimento dell’istanza”. Per partecipare al click day bisogna collegarsi sulla piattaforma informatica dedicata all’indirizzo fse.regione.sicilia.it

