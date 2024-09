Basket. Gambe, testa e cuore. Prima uscita della Passalacqua in amichevole a Giarre

Segnali positivi, buona resa fisica e tenuta mentale, ottima reattività. Prima uscita per la Passalacqua Ragusa di basket che al Palajungo di Giarre ha affrontato la formazione maschile under 17 allenata da coach Davide Vasta. Prosegue a ritmi serrati la preparazione per affrontare il campionato di basket femminile di serie A2

Nessun risparmio di energie in quattro tempi da otto minuti, tutti di grande intensità. “Dopo tre settimane di lavoro ho visto un atteggiamento in campo molto positivo sotto tutti i punti di vista”, dice coach Mara Buzzanca che poi sottolinea il “buon lavoro in difesa” con qualche piccola sbavatura, e qualche meccanismo da acquisire meglio in fase di attacco.

Ieri sera anche Amaiquen ‘Ama’ Siciliano pur non giocando, per assorbire il ‘jet leg’ del viaggio, si è unita alla squadra supportando le compagne dalla panchina. La play classe 99 è appena arrivata in Italia dopo l’esaltante vittoria nella Coppa sudamericana di basket con la nazionale Argentina. Ama Siciliano ha giocato da protagonista conquistandosi fiducia e minuti campo, ricambiando con un bottino personale determinante per la vittoria della selecciòn albiceleste del basket.

“Aspettiamo l’inserimento di Siciliano e di Chiara Consolini la prossima settimana per lavorare con la squadra al completo. Oggi abbiamo corso per 40 minuti, mettendoci una buonissima intensità, abbiamo provato alcune soluzioni e posso ritenermi soddisfatta per questa prima uscita” conclude coach Buzzanca.

Salva