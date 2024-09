Addolorata a Monterosso Almo. Domenica il giorno più atteso

E’ il giorno più atteso dai devoti di Maria santissima Addolorata. Domani, domenica 15 settembre, si celebra la solennità liturgica della santa patrona. Si comincia già alle 6 del mattino quando il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annunceranno il giorno di festa. Alle 6,30 ci sarà la messa presieduta dall’arciprete don Giuseppe Antoci, alle 8,30 quella presieduta da don Salvatore Giaquinta. Si continua alle 9,30 con il giro di gala del corpo bandistico cittadino “Vincenzo Bellini” e dell’associazione Tamburi di Giarratana per le vie cittadine. Alle 10 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Antoci che sarà caratterizzata dall’accensione della lampada votiva e dalla lettura dell’atto di consacrazione alla santa patrona da parte del sindaco della città di Ferla, Michelangelo Giansiracusa. Alle 11 la tradizionale “Nisciuta” del simulacro della santa patrona accolta dal suono del gruppo Tamburi di Giarratana, dal suono festoso delle campane e dallo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta La Vip di Alessandro Vaccalluzzo. A seguire la processione per le vie del paese: piazza Sant’Antonio, sistemazione del simulacro della santa patrona sul carro, via Roma, piazza San Giovanni, P. Piemonte, Naselli, Adua, corso Umberto, Meli, XXV Aprile, corso Umberto, piazza San Giovanni, V. Emanuele, piazza Sant’Antonio, chiesa Madre. Alle 16,30 la tradizionale cena, vendita all’asta di dolci tipici locali e prodotti locali. Alle 19,30, in chiesa Madre, la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Giaquinta. Alle 20,30 la processione serale per le vie: piazza Sant’Antonio, V. Emanuele, piazza San Giovanni, chiesa San Giovanni Battista, Mercato, P.M. del Belgio, Kennedy, Mercato, viale Giovanni XXIII, Sturzo, Adua, corso Umberto. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, sistemazione del simulacro della santa patrona sul baiardo, via Roma, via Ugo La Malfa, viale Giovanni XXIII. Alle 22, in contrada Tre Sirilli, grandioso spettacolo pirotecnico a cura della ditta La Vip. Alle 22,30, in piazza Sant’Antonio, “A trasuta a chiazza”, spettacolo di fuochi e luci sulle note del Magnificat a cura della ditta Fire Sud. Riflessione da parte dell’arciprete Giuseppe Antoci e lettura dell’atto di consacrazione della città da parte del sindaco Salvatore Pagano. Quindi, il rientro della processione al santuario e la reposizione del venerato simulacro della santa patrona sull’altare maggiore. Alle 23 in piazza Sant’Antonio, estrazione della lotteria Maria Santissima Addolorata. “Domani, per Monterosso Almo – commenta il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – sarà una giornata indimenticabile, una giornata in cui fare rivivere i principali aspetti di questa tradizione che riesce a raccogliere tutta la comunità. Non ci sono dubbi sul fatto che Monterosso Almo è pronta a vivere questi momenti con la massima intensità. Invitiamo anche i visitatori a essere presenti a queste fasi davvero suggestive”.

Salva