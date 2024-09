Lite in strada a colpi di motoseghe

Scene da film che stavano sfociando in una possibile tragedia. È successo a Rosolini a causa di una mancata precedenza gli “attori” si sono affrontati a colpi di motoseghe. A scendere dai rispetti veicoli ed affrontarsi un giardiniere e un gruppo di stranieri. Il primo era alla guida di un camioncino, i secondi di un’auto. Tutto è accaduto all’uscita da una rotonda nella quale i due mezzi si sono appena sfiorati, e da lì è nato un vero e proprio diverbio dal quale si è passato ai fatti, almeno questo quanto hanno raccontato alcuni testimoni. Da quanto si è appreso, pare che uno degli stranieri sarebbe sceso dall’auto e avrebbe afferrato una motosega dal camioncino, mentre un altro avrebbe preso una scala. Il giardiniere, a quel punto, ha afferrato l’altra motosega per cercare di difendersi, innescandoo un vero e proprio duello a colpi di motosega. Ad avere avuto la peggio, il giardiniere che è finito al Pronto soccorso per le ferite riportate nel “duello”. Sulla vicenda, stanno indagando i Carabinieri.

