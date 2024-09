L’Uici Ragusa programma la nuova stagione di attività

L’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa dà il via alla nuova stagione di attività. Tra le novità di questa fase, il fatto che la sezione stia predisponendo un tour itinerante della Campania, a sfondo ricreativo e culturale. Saranno visitate Napoli, Pompei, la reggia di Caserta e la costiera amalfitana. Per maggiori informazioni, gli interessati al tour campano, che non si siano ancora prenotati, possono farlo chiamando il presidente Salvatore Albani al numero 334.6445810. Altre informazioni operative sono quelle riguardanti i locali sezionali di via Fucà aperti al pubblico tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 13,30. Fino al 13 settembre la sezione sarà aperta nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18, dal 16 sarà aperta tutti i pomeriggi tranne il sabato. Gli sportelli di Modica e di Comiso sono aperti da lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30. I soci di: Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli potranno richiedere il servizio di accompagnamento presso lo sportello comunale di Modica dal 16 settembre. I restanti soci degli altri Comuni della provincia iblea potranno richiedere analogo servizio rivolgendosi a questa sezione. Inoltre, l’ambulatorio oculistico sezionale per la prevenzione della cecità, nel mese di settembre, è aperto in via Perlasca tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30, tranne il sabato. Durante queste fasce orarie gli interessati al servizio di prevenzione possono prenotare le visite oculistiche ed ortottiche per via telefonica al numero 0932622201 o per posta elettronica all’indirizzo email: ambulatorio@uiciechi.ragusa.it, o tramite Messenger specificando nome, cognome e numero telefonico. Ai soci dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti della provincia di Ragusa e in regola col tesseramento, che si prenotano per effettuare visite oculistiche, la sezione iblea riserverà loro la priorità di prenotazione ed il 50% di sconto sulla tariffa della visita.

