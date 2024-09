Anche a Scicli la Settimana Europea della mobilità

Il Comune di Scicli ha ricevuto comunicazione da Sais Autolinee della adesione del vettore alla Settimana Europea della Mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre.

Sais Autolinee lancia l’Eco Move Pass: il biglietto unico per viaggiare senza limiti sulle Linee Urbane del Comune di Scicli.

Il Pass permetterà viaggi illimitati per tutta la settimana a soli €5, meno di un euro al giorno per muoversi liberamente. Acquistabile solo online, una scelta eco-friendly per ridurre il consumo di carta e avere il biglietto sempre a portata di smartphone.

L’Eco Move Pass è acquistabile su www.saisautolinee.it.

A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Valeria Timperanza.

