La rimpatriata della 5A del Liceo Scientifico di Modica

Ieri sera…rimpatriata 5A del Liceo Scientifico “Tommaso Campailla” di Modica, in particolare del diploma di maturità del 1973. In tutto erano in 11 (cinque donna e sei uomini) e, ovviamente, con qualche assente per motivi vari. Presente anche Gino Blandino, arrivato dal Nord Italia dove vive e lavora da molti anni e che all’epoca era conosciuto con lo pseudonimo di D’Artagnan per la sua somiglianza al moschettiere, compresi capelli e pizzo. Una serata piacevole, ricca di ricordi.

Salva