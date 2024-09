Il professore Emanuele Stolfi a Modica

Appuntamento di pregio venerdì 13 settembre alle 19.30, promosso dall’associazione RIAD ETS nell’atrio di Palazzo San Domenico, sede del Municipio di Modica, nel cuore storico della Città. ‘Democrazia, un’invenzione greca’, il tema dell’assise che vedrà il professore Emanuele Stolfi dialogare con la giornalista Marianna Triberio.

Emanuele Stolfi, 51 anni, da 16 anni è professore ordinario di Diritto romano e Diritti greci nella facoltà di Giurisprudenza all’Università di Siena. L’appuntamento, sarà arricchito anche da letture di passi classici, curate dall’attore Giuseppe Arezzi. Il professore Stolfi fa parte del Comitato Scientifico di importanti riviste di settore ed è relatore in numerosi convegni in Italia e all’estero, tenendo seminari e lezioni dottorali in varie università del Paese.

E’ stato coordinatore nazionale del PRIN 2007 –Progetti di Rilevante Interesse Nazionale– su ‘Giuristi e magistrati. Regole per l’esercizio dei poteri pubblici nell’elaborazione dei giuristi romani di II e III secolo’. Dal 2006 è Presidente del ‘Comitato per la Didattica’ della Laurea Magistrale nella Facoltà di Giurisprudenza di Siena e dirige la Scuola di Dottorato di Siena in ‘Diritto europeo e transnazionale. Diritto di leggi e diritto giurisprudenziale negli ordinamenti giuridici occidentali’

Salva