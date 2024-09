La “bella” e il ministro…l’opinione di Rita Faletti

La lente d’ingrandimento su questioni piccole, qualunque sia lo scopo, ha un senso se il piccolo riproduce in scala ridotta il grande e del grande fa emergere le fragilità. Il love affair del ministro Gennaro Sangiuliano o Giuliano Sangennaro, siamo a Napoli, sarebbe un caso di ordinaria banalità, benché poco edificante, se fosse limitato alla sfera privata. Improbabile ministro della Cultura, lodevolmente impegnato a evidenziare i valori culturali della destra, inciampi e stramberie incluse, ha esercitato la funzione di capo del suo dicastero e uomo delle istituzioni con la consapevolezza di un dilettante e il senso di responsabilità di un adolescente. Un incarico istituzionale richiede correttezza di comportamento e riserbo e impone la netta distinzione tra la responsabilità dell’ufficio e le relazioni personali. La storia tra un maldestro ministro della repubblica e una donna rampante con pretese di incarichi “di alto bordo”, forse lasciati intravedere, forse promessi, forse solo sperati – consulenza per grandi eventi, cerchiamo di non strafare e rimaniamo nell’umile campo degli eventi – oltre a far sghignazzare molti italiani, ha offerto l’immagine di un governo debole e attaccabile, a tutto vantaggio delle opposizioni, che possono temporaneamente e serenamente accantonare l’abusata accusa di fascismo. Giorgia Meloni, in genere tempestiva, ha commesso l’errore di respingere, la prima volta, le dimissioni del ministro, che sono arrivate, “irrevocabili”, un paio di giorni dopo. Un ringraziamento al dimissionario, un commento tranchant sulla wannabe consigliera: “Ho altre idee su come una donna debba guadagnarsi spazio nella società”. Caso chiuso? Pare di no. La Stampa intervista la donna per conoscere la sua verità, Telese e Aprile fanno lo stesso per sviluppare il tema del sessismo, Bonelli e Fratoianni insinuano che sotto dev’esserci qualcosa e se c’è deve venire a galla, Conte esprime tutta la propria umana solidarietà per l’ex ministro, Schlein parla di dimissioni tardive, Renzi definisce l’intervista di Sangiuliano al TG1 una indecorosa pagliacciata. Da parte delle femministe nessun commento. Il caso richiede un cambio di prospettiva: un conto è la difesa di una “sorella” insidiata dall’orco, un conto è il caso di un’orchessa che insidia uno sprovveduto per servirsene. Tra gli attrezzi, occhiali lisergici, registrazioni di telefonate e conversazioni, freddo calcolo. Una ulteriore significativa pennellata al ritratto è stata aggiunta dall’ex marito: “So cosa passerà Gennaro Sangiuliano. Non lo invidio”. Una vicenda di umana miseria dove estetica ed etica si intrecciano.

