L’Avimecc Volley Modica completa la seconda settimana di lavoro

Procede a ritmi elevati la preparazione al campionato di Serie A3 dell’Avimecc Volley Modica che ieri ha completato la seconda settimana di duri allenamenti.

La squadra ha alternato lavori atletici al “PalaRizza” a lavori sulla sabbia senza tralasciare il lavoro tecnico tattico sul campo.

Coach Distefano è soddisfatto del gruppo biancoazzurro che inizia a conoscersi e ad amalgamarsi, non pensa più a Javier Martinez e guarda avanti ponendo la massima fiducia sul gruppo che sta allenando e sulla dirigenza che sta lavorando per coprire la casella lasciata vuota in maniera ingiustificata dall’opposto italo – argentino.

“Mi piace guardare sempre il bicchiere mezzo pieno – dichiara coach Enzo Distefano – la seconda settimana di preparazione è stata positiva per il roster a disposizione che si è allenato tanto per mettere benzina sulle gambe con i preparatori che stanno facendo lavorare sodo tutto il gruppo che risponde benissimo alle loro sollecitazioni sia dal lato fisico, sia dal lato tecnico. Abbiamo iniziato a provare i primi schemi e le prime situazioni di gioco reale in vista delle prime amichevoli che andremo a disputare. Per quanto riguarda il discorso Martinez – continua – chiaro è che il danno che ci ha arrecato è grosso, sia per la società, sia per la squadra che si appresta ad affrontare un campionato complicato e di livello come quello di serie A3. Ci viene a mancare un tassello importante come quello dell’opposto, ma resto sereno. Al di la della poca serietà e della mancata risposta alla convocazione di Martinez, io ho tanto fiducia sui ragazzi che sto allenando perchè ho gli altri ruoli tutti coperti e delle ottime alternative che ripeto mi lasciano sereno anche perchè so che la società sta lavorando per riempire la casella lasciata vuota da Martinez e stiamo valutando diversi profili interessanti fermo restando che chi arriverà in biancoazzurro per regolamento dovrà saltare le prime tre giornate di campionato”.

Intanto, venerdì 13 settembre alle 20, l’Avimecc Volley Modica all’auditorium “Pietro Floridia” di Piazza Matteotti si presenterà ufficialmente alla città.

“Venerdì 13 – sottolinea Distefano – presenteremo alla città una squadra competitiva, con un gruppo che ha fiducia l’uno nell’altro così come deve essere e che soprattutto ha tanto entusiasmo, quindi invito tutti i nostri tifosi e simpatizzanti a venirci a conoscere”.

“Il prossimo 20 settembre – conclude Enzo Distefano – inizieremo la serie di match test a Catania, dove saremo ospiti della Cosedil, un sestetto di tutto rispetto che giocherà in serie A2 credo per fare un campionato di vertice. Arriveremo a questo primo test il più carichi possibile, anche se, sicuramente saremo ancora con le gambe pesanti ma con tante idee da provare a sviluppare sul campo e tante soluzioni da provare già a Catania e, che poi affineremo durante gli altri test match che affronteremo”.

Salva