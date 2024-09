Autogiro della provincia di Ragusa, ieri sera la prova speciale

La prova speciale che ha avuto per cornice il piazzale 8 marzo, in zona Selvaggio, nel capoluogo ibleo, è stato uno dei momenti più qualificanti della prima giornata della 27esima edizione dell’Autogiro della provincia di Ragusa, tuttora in fase di svolgimento. Gli equipaggi si sono dati battaglia lungo il circuito prestabilito all’interno del piazzale, cercando di contrarre quante meno penalità è stato possibile. Un bel percorso che ha messo alla prova i vari partecipanti dopo le verifiche tecniche che si erano tenute al porto turistico e che, di fatto, avevano dato il via alla kermesse motoristica promossa dal Veteran car club ibleo. Che proseguirà anche oggi con un’altra prova di abilità sullo spiazzale antistante il Centro commerciale ibleo mentre, subito dopo, si proseguirà seguendo un percorso turistico che porterà alla scoperta di una cantina da visitare sul territorio oltre alla degustazione e al pranzo previsti per le 13. Alle 16 ci sarà il transito da Chiaramonte Gulfi, con sosta in pineta e degustazione con gelato. Alle 18 si rientrerà in hotel, a Poggio del sole, dove alle 20 ci sarà la cena e la premiazione. Si prosegue anche domani con la visita mattutina al museo regionale di Kamarina a cui farà seguito la sosta e l’aperitivo a Scoglitti. Alle 13, poi, il pranzo conclusivo e l’arrivederci all’edizione del 2025.

Salva