Torna a riempirsi l’hotspot portuale di Pozzallo

Torna a riempirsi l’hotspot portuale sito in viale Medaglia d’Oro di Lunga Navigazione. Ai 118 ospiti che la struttura sta ospitando oramai da diversi giorni, in serata se ne aggiungeranno altri 100, facendo arrivare ad un numero complessivo di 218 migranti. Ricordiamo che l’hotspot pozzallese può ospitare fino a 230 migranti e si capisce come la situazione, in questo secondo fine settimana di settembre, sia davvero impegnativo per le forze dell’Ordine, i volontari della Protezione Civile di Pozzallo così come per i dipendenti della ditta che ha in gestione l’hotspot.

È già stato previsto, comunque, un rafforzamento da parte della Questura per un arrivo congruo di poliziotti e carabinieri affinché tutto vada a buon fine, dall’arrivo dei 100 migranti in tarda nottata alla sistemazione all’interno della struttura.

I 100 che arriveranno da Lampedusa, via Porto Empedocle, sono tutti uomini e fanno parte degli sbarchi che, fra ieri notte e questa mattina, si sono verificati sull’isola pelagica, dove la situazione, da diversi giorni, si presenta abbastanza critica. Troppi migranti in arrivo in questo scorcio di quasi metà settembre, quasi tutte le strutture al limite della capienza. I migranti in arrivo sono (nella quasi totalità) ivoriani, camerunensi e senegalesi. Nel gruppo di migranti in arrivo dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, giungere anche un uomo di 52 anni paraplegico.

«Per quanto le politiche del governo stiano riducendo il numero degli arrivi, nessuna politica potrà mai riuscire a frenare del tutto i flussi migratori che coinvolgono oggi oltre 218 milioni di individui in tutto il mondo – ha detto l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, riprendendo l’appello lanciato ieri dal sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino -. Occorre un cambio di paradigma nell’affrontare la questione migratoria, favorendo canali di ingresso legali e il rilascio più agevole dei visti e soprattutto incrementando gli investimenti nella cooperazione internazionale per favorire un reale e giusto sviluppo economico dei Paesi di partenza».

