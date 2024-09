Tragedia sulla Ss 514, al km 33 Ragusa-Catania. Un uomo di 39 anni di nazionalità rumena, che era intervenuto in soccorso del conducente di un Tir che, a causa di un guasto meccanico, si era fermato lungo la Statale, è deceduto.

Secondo una prima ricostruzione l’autista del Tir, a causa di un guasto si era fermato a bordo strada. Uno dei meccanici, intervenuto per riparare il mezzo, nell’atto in cui si sarebbe posizionato sotto il bilico – per cause ancora da accertare – è deceduto.