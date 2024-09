Si ribalta camion cisterna che trasportava carburante. Tanta paura

Un camion cisterna che trasportava carburante si è ribaltato sulla strada provinciale 192 a Belpasso. Solo lievi ferite per il conducente, e tanta paura. Fortuna ha voluto, che nonostante il ribaltamento non ci sono state perdite di carburante. Sul posto oltre a Carabinieri, Polizia locale, anche il Nucleo specialistico, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Per alcune ore, la strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di travaso in altra cisterna del prodotto. Nel corso delle operazioni, la cisterna è stata costantemente monitorata con una telecamera termica e raffreddata con getti d’acqua, per evitare possibili conseguenze.

