Modica piange un altro suo figlio. Emanuele Scapellato

Una Città che ancora una volta piange per la morte di un’altra giovane vita, quella di Emanuele Scapellato. Numerosissimi i messaggi di cordoglio che si susseguono sui social per la prematura scomparsa di una persona voluta bene da tutti per il suo carattere mite ed affabile. Emanuele, 43 anni è venuto a mancare stanotte, dopo una lunga malattia. Lascia una figlia e la compagna. Sui social lo ricordano come un ragazzo solare e gentile”. I funerali saranno celebrati sabato 7 settembre alla parrocchia Maria Ausiliatrice (Salesiani), a Modica Alta.

