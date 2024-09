La Terra è piatta? La piattaforma “Vega B” smentisce i terrapiattisti

Per comprendere come la visibilità di un oggetto cambi in base alla distanza e all’altezza del punto di osservazione, è fondamentale considerare la distanza dell’orizzonte visibile, l’altezza dell’osservatore e quella dell’oggetto osservato. L’orizzonte non è un concetto fisso: esso varia a seconda della quota dalla superficie della Terra da cui si guarda.

Questo principio è stato messo in pratica con un lavoro fotografico condotto lungo la costa ragusana, documentando la piattaforma petrolifera “Vega”, situata a circa 12 miglia nautiche (22 km) dal porto di Pozzallo.

In collaborazione con Paolo Colona, astrofisico e divulgatore scientifico di Accademia delle Stelle, alcuni studiosi hanno creato una documentazione visiva che mostra chiaramente come l’orizzonte cambi in base all’altezza da cui si osserva. La scelta della piattaforma Vega è stata motivata sia, burlonamente, dal suo nome (PIATTA-FORMA) che dalla sua stabilità sul mare, poiché rimane ferma e non soggetta a movimenti significativi come le navi, facilitando un’analisi accurata della sua visibilità.

Per questo progetto, si è utilizzato un teleobiettivo da 600 mm con il quale è stato possibile effettuare ingrandimenti di indubbio valore.

Orbene, partendo dalla costa, dove è stato possibile intravedere solo la sommità della piattaforma, per ogni scatto realizzato dopo un tot di metri, in avvicinamento verso la piattaforma, era sempre più visibile la stessa in tutta la sua interezza. Risultato: la Terra non è piatta!

Alla fine, la conclusione non può che essere una: ognuno può anche esprimere la propria opinione, ma è indubbio che la scienza non è democratica, la scienza è supportata da prove, osservazioni, anni di studi. Ogni teoria può essere vagliata e messa in discussione, ma, alla fine, le prove ci mostrano che solo una può essere vera. E le prove hanno dimostrato che la Terra è sferica. In attesa che qualcuno possa confutare (ahinoi!) anche le prove reali, come nello studio effettuato per la Vega B.

