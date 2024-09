Monterosso Almo. Iniziano i festeggiamenti in onore dell’Addolorata

Nel borgo Monterosso si celebra Maria Santissima Addolorata, patrona del centro montano ibleo . Una festa che ha origini antiche , fin dal 1644, e che prende il via quest’oggi con il novenario che si svolge nel Santuario in cui si venera il simulacro della Vergine Madre e che culminerà con la celebrazione esterna di domenica 15 settembre. Oggi pomeriggio, alle 18,45, il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone darà il via ufficiale ai festeggiamenti. Alle 19,30 poi, ci sarà la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal sacerdote Giovanni Giaquinta. Domani, venerdì 6 settembre, sarà celebrata la giornata dei nonni e degli anziani. Alle 9 lodi ed esposizione eucaristica del Santissimo Sacramento per tutta la giornata, alle 19,15 la benedizione eucaristica e alle 19,30 la santa messa presieduta da don Salvatore Converso, arciprete parroco di Vittoria e responsabile della comunità diaconale. Durante la celebrazione si pregherà in modo particolare per i nonni e gli anziani. Alle 20,30 la fiaccolata a Sant’Antonio U Viecchiu, recita del santo Rosario e consacrazione alla Vergine Addolorata. Alle 21, in piazza Sant’Antonio, terza edizione della festa dei nonni e degli anziani: presenta Milena Sammatrice con la partecipazione di vari gruppi folk in collaborazione con Turi Minardi. Sabato 7 settembre alle 19,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Enzo Fatuzzo. Alle 20,30, in piazza Sant’Antonio, cena in blu e bianco, con la musica a fare da cornice all’evento. Domenica è la festa della Natività della Beata Vergine Maria. Alle 19,30 la santa messa presieduta da don Mario Modica, alle 18,45 il primo memorial Mario Tavano, urban trailer a staffetta sulle strade del quartiere Matrice.

Salva