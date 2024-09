Auto resta in bilico tra il ciglio della strada e il terreno sottostante

Una donna è rimasta in bilico con la propria auto a ridosso di un terreno sottostante la strada in cui stava transitando. La donna si è ritrovata sul precipizio senza rendersene conto in un incidente autonomo sulla statale 114, nel territorio di Aci Castello, in provincia di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimettere l’auto sulla carreggiata e soprattutto a liberare la donna che era rimasta bloccata all’interno dell’auto. Mentre i sanitari del 118, hanno trasportato la donna, lievemente ferita, in ospedale. Per i rilievi del caso i carabinieri.

