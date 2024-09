Volley. Avimecc Modica: Martinez non si presenta agli allenamenti

Mentre la squadra continua a lavorare a ritmi serrati in un ambiente carico di entusiasmo per preparare il prossimo campionato di serie A3 agli ordini di coach Enzo Distefano e del suo staff, in casa Avimecc Modica si registra un caso di poca professionalità messo in atto dall’opposto Javier Martinez, che dopo aver sottoscritto lo scorso mese di maggio il contratto con il sodalizio biancoazzurro, senza giustificarne il motivo non si è presentato agli allenamenti non rispondendo così alla convocazione dei “Galletti”, creando così un grosso danno al sestetto della Contea, che aveva puntato su di lui per essere protagonista nella prossima stagione.

Preso atto del comportamento che costringerà il sodalizio modicano a tornare sul mercato, la dirigenza modicana ha tutte le intenzioni di adire alle vie legale per far rispettare l’immagine della società e per fare in modo che simili comportamenti non rimangano impuniti.

“Non ci aspettavamo un comportamento così poco professionale da parte di Martinez – dichiara il presidente Ezio Aprile – ma prendiamo atto di questo e dopo aver fatto delle attente valutazioni ci riserviamo di agire legalmente nei suoi confronti per tutelare l’immagine dell’Avimecc Volley Modica e soprattutto per fare in modo che questo suo comportamento così scorretto non rimanga impunito. Dalle voci che ci arrivano, infatti, pare che Martinez dopo aver sottoscritto un accordo a maggio con la Volley Modica, abbia preferito accordarsi con una emittente privata nazionale per partecipare a un reality show televisivo, non rispettando volontariamente l’accordo ratificato precedentemente con la Volley Modica. Il tesseramento e il suo trasferimento a Modica dalla società in cui ha militato lo scorso anno è stato ratificato in Lega prima della chiusura del volley mercato, questo – continua – quindi ci costringe a tornare sul mercato per cercare di sopperire a questa sua mancata presentazione e ci arreca un grosso danno perchè nonostante la rosa sia completa in tutti i ruoli e abbiamo piena fiducia su chi lo dovrà sostituire nelle prime uscite stagionali saremo costretti a iniziare la stagione con un elemento in meno nel nostro roster, perchè chi andrà a riempire la casella lasciata vuota da Martinez non potrà essere impiegato prima della quarta giornata. Noi – conclude Ezio Aprile -come società segnaleremo il comportamento di Martinez agli organi competenti della FIPAV affinchè sia fatta chiarezza e siano adottati i giusti provvedimenti nei suoi confronti”.

