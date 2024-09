The Marchesa Summer Fest 2024. Eventi e musica nel centro storico

Nasce nel cuore del centro storico di Modica, The Marchesa Summer Fest 2024: un’idea pensata dai commercianti di via Marchesa Tedeschi, per mettere in moto il centro cittadino, spesso dimenticato e lasciato in balia di sé stesso. Una prova di forza dei commercianti che ancora ci credono e intendono scommettere sul futuro del centro storico. A quanto pare, gl’ingredienti ci sono tutti, musica, buon cibo e tanto divertimento. The Marchesa Summer Fest è un format pensato dalle aziende ristorative che insistono lungo una via principale del salotto della città, che hanno sognato un festival in cui il fulcro fosse proprio un tratto di strada percorso tante volte ma poco considerato. L’idea ha coinvolto tutti i ristoratori della zona che hanno deciso di fare squadra, impegnandosi per un progetto di sviluppo territoriale. I primi due appuntamenti hanno visto il 22 agosto il concerto de “I Rimmel cantano Francesco De Gregori” e il 29 agosto con i Malleabile con Peppino Marabita e Gli Schiacciadiavoli. Pronti altri due appuntamenti il 5 settembre con Gran Bollito Social Club e l’evento conclusivo il 13 settembre con “Piume” Clown&Bubbles Show con Cinzia Di Rosolini e infine i Noro’s. Un evento straordinario dedicato alla musica e agli artisti di strada. Un cartellone di eventi che rappresenta un modello innovativo di collaborazione tra imprenditori locali, dimostrano come l’unione, il dialogo, la cooperazione e il confronto possono dare frutto a progetti sognati da sempre e ora finalmente realizzato. Il cartellone degli eventi è il frutto di un impegno congiunto di oltre 15 realtà imprenditoriali che hanno deciso di rimboccarsi le maniche per cercare di rivitalizzare quel tratto di centro storico, forse dimenticato da qualcuno, che magari ha pensato di puntare su altre più convenienti zone del centro storico. Quindici attività non più rivali, ma partner in un progetto condiviso che punta a promuovere lo sviluppo economico, la cultura dell’impresa, e la coesione sociale in una via centrale per la movida modicana. “L’idea nasce – spiega Emmanuel Ferrante, tra gli ideatori dell’iniziativa – dal volersi unire tutti i commercianti e dimostrare, innanzitutto a noi stessi e poi alla città, che attraverso l’unione e il gioco di squadra si può rendere una delle vie più belle di Modica qualcosa di attrattivo. Ci siamo interrogati, anziché lamentarci, abbiamo deciso di unirci per creare momenti sociali nella via”. Certamente creare delle attrazioni e dei momenti aggregativi ha permesso di rivalutare una via che riserva scorci di barocco che non hanno nulla da invidiare ad altre vie di Modica. Questo festival, oltre a creare aggregazione sociale, permetterà di scoprire ancora di più come il territorio modicano ha delle potenzialità, spesso trascurate che possono rendere questa città sempre più attrattiva e bella.

Salva