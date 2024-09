Piaga fumarole a Scoglitti sempre più dilagante

“No, Scoglitti non si è improvvisamente trasformata in una cittadina del nord dove, in quasi tutti i periodi dell’anno, si ha a che fare con la nebbia. Quella sostanza che vediamo sparsa nell’aria e che si nota pure la notte non è altro, purtroppo, che la diossina che, giocoforza, ci vediamo costretti a respirare. E’ diossina provocata dalle fumarole di criminali che l’amministrazione comunale non riesce a contrastare”.

E’ il senso del grido di allarme che si leva alto dalla voce del consigliere comunale di Forza Italia Biagio Pelligra. “Non riusciamo a capire ancora che cosa – continua Pelligra – stia facendo questa amministrazione comunale per attenuare un fenomeno così grave e pesantemente nocivo per la salute umana. Ad oggi, dopo due anni e mezzo di amministrazione Aiello, solo proclami e promesse. Il territorio è sempre più abbandonato a se stesso così come sta accadendo, del resto, anche per il contrasto a un’altra piaga, quella dell’abbandono dei rifiuti. Tutti ricordiamo che in campagna elettorale il sindaco Aiello aveva promesso che, dopo il suo insediamento, avrebbe risolto la questione in brevissimo tempo. I mesi sono passati, gli anni pure, ma della tanto decantata soluzione nulla si è visto. Anzi, continuiamo a raccogliere le numerose denunce dei vari villeggianti e dei numerosi operatori turistici che evidenziano come questa situazione stia comportando dei danni economici rilevanti legati alle disdette dei visitatori che non ci stanno, giustamente a subire questo trattamento gravemente lesivo per la salute di tutti noi”.

Salva